(ANKARA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin, "Yedi ay önce Esenyurt halkının iradesiyle seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer'e reva görülen tutuklama kararı; milletin iradesine ve adalete vurulan bir darbe, seçimde yenilenlerin acziyetinin göstergesidir" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi.
Seçer, şunları kaydetti:
"Siyasetin yargı eliyle dizayn edildiği günlerden geçiyoruz. Yedi ay önce Esenyurt halkının iradesiyle seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer'e reva görülen tutuklama kararı; milletin iradesine ve adalete vurulan bir darbe, seçimde yenilenlerin acziyetinin göstergesidir. Bugün ortaya konulan irade, milletin iradesinden güçlü değildir. Gün gelecek, milletin iradesi yine galip gelecektir."
Son Dakika › Güncel › Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Ahmet Özer'in Tutuklamasına Tepki - Son Dakika
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