Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı'nda Anneler ve Çocuklar Bir Arada - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı'nda Anneler ve Çocuklar Bir Arada

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Engelsiz Yaşam Parkı'nda anneler, çocuklarının aktivitelerine katılırken kendi kurslarına da devam ediyorlar.

09.05.2024 10:54  Güncelleme: 11:08
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, açtığı merkezle özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını karşılarken, ebeveynlerini de unutmuyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı'ndaki derslerle çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlanıyor, anneler de pilates, nefes terapisi, seramik ve dekoratif el sanatları ile zaman geçiriyor.

Engelsiz Yaşam Parkı'nda öğretici Funda Ulaşlı eşliğinde dekoratif el sanatları kursunda bir araya gelen kadınlar ev dekorasyon ürünleri ile fark yaratırken, seramik kursunda da hem sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarıyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

"ANNELER BU KURSTA BİRBİRLERİYLE YARDIMLAŞIYOR VE DAYANIŞMA İÇİNDE OLUYOR"

Öğretici Ulaşlı, haftanın 5 günü hem özel gereksinimli çocuklara hem de annelerine yönelik kurslar olduğunu belirterek, "Burada annelerle çok güzel vakit geçiriyoruz. Makrome örüyoruz, çanta yapıyoruz, bambu sepetler örüyoruz. Boncuklardan takı yapıyoruz. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri el sanatları kursumuz devam ederken, salı ve perşembe günü de seramik kursumuzu sürdürüyoruz" dedi.

Annelerin kursta birbiri ile hem yardımlaşma hem de dayanışma içinde olduğunu kaydeden Ulaşlı, "Burada imece usulü ile birinin yarım kalan işini tamamlıyoruz. Anneler burada çok mutlular. Çocukları burada değişik aktiviteler yaparken, kendileri de boş oturmak yerine ürün ortaya çıkartıyorlar. Annelerin mutlu ve memnun olduklarını görünce, biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

ANNELER VE ÇOCUKLAR, ENGELSİZ YAŞAM PARKI'NDAN OLDUKÇA MEMNUNLAR

Engelsiz Yaşam Parkı'na çocukları ile birlikte gelen anneler, şunları söyledi:

-Berrin Tulumbacı: " Burası bizim hayatımızı kurtardı ve her gün geliyoruz. Burası olmasaydı, kızım evde yalnız oturacak ve hiçbir şey yapmayacaktı. Oysa burada hem onun aktiviteleri, hem de benim aktivitelerim var. Biz çok mutluyuz. Burası bizim evimiz, yuvamız oldu. Kızım daha önce bir yere gitmekten çok çekinirdi. Şimdi ise burada bütün aktivitelere katılıyor. Burada arkadaşları var ve kendine geldi. Bütün arkadaşları ona kucak açtı. Hem kızım, hem arkadaşları, hem de biz anneler burada çok mutluyuz."

-Gülfer Özhan: "Burada günlerimiz çok güzel geçiyor. Burası bize çok katkı sağladı. Otizmli bir kızım var. Burası sayesinde kızımın özgüveni yerine geldi. Okuldan sonra buraya koşarak geliyoruz. Ben de makrome kursuna devam ediyorum. Hocalarımız bizimle çok ilgileniyorlar. Çok memnunuz. Burada herkes birbirine destek oluyor. Evim buraya çok yakın, ama uzakta olsaydı da yine gelirdim. Burada herkes birbirini anlıyor."

-Gülbeyaz Erbaş: "Kızım derse girdiği zaman, ben de buradaki kurslara katılıyorum. Daha önce kendimi çok yalnız hissediyordum. Buraya geldikten sonra moral buldum. Şimdi daha güvende ve iyi hissediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı'nda Anneler ve Çocuklar Bir Arada - Son Dakika

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