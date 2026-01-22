Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli'de Vektörel Mücadele İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli'de Vektörel Mücadele İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

22.01.2026 09:33  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde haşereyle mücadeleye yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Programda; haşere türleri, üreme alanları, ilaçlama yöntemleri ve iş birliğinin önemi ele alındı. Kentin coğrafi yapısı ve tarımsal karakteri nedeniyle özellikle sivrisinekle mücadelenin kaynağında; kültürel, fiziksel ve biyolojik yöntemlerle yapılması gerekenler vurgulandı.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde haşereyle mücadeleye yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Programda; haşere türleri, üreme alanları, ilaçlama yöntemleri ve iş birliğinin önemi ele alındı. Kentin coğrafi yapısı ve tarımsal karakteri nedeniyle özellikle sivrisinekle mücadelenin kaynağında; kültürel, fiziksel ve biyolojik yöntemlerle yapılması gerekenler vurgulandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi iş birliğinde, Erdemli Hali Toplantı Salonu'nda haşereyle mücadeleye yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'in kapsamlı bir sunum yaptığı toplantıda, Mersin genelinde yürütülen vektörel mücadele çalışmaları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Kentin coğrafi yapısı, yüksek nem oranı ve tarımsal üretim yoğunluğu nedeniyle, özellikle sivrisinek başta olmak üzere haşerelerin kolaylıkla üreyebildiğine dikkat çekildi. Bu nedenle mücadelenin yalnızca ilaçlama ile değil; kültürel, fiziksel ve biyolojik yöntemlerle kaynağında yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

"Amacımız, vektörel mücadele farkındalığını artırarak bilgi vermek"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Büyükşehir'in 16 bin kilometre yüz ölçümüne sahip kentin her köşesinde haşere mücadelesini sürdürdüğünü, bu kapsamda yanlış bilinenleri düzeltmek adına da toplantılar yaptıklarını kaydetti. Dr. Halisdemir, "Amacımız; vektörel mücadele farkındalığını artırarak bilgi vermek ve doğru bilinen yanlışları düzeltmek. Erdemli'de başlattığımız bu bilgilendirme toplantılarına, diğer ilçelerimizde de devam edeceğiz" dedi.

Mersin'in coğrafi yapısı gereği çok fazla haşerenin rahatlıkla üreyebildiği, direnç kazanabildiği ve fazla miktarda olabildiği bir kent olduğunu belirten Halisdemir, "İlimizde en çok rahatsızlık veren haşere türü sivrisinek. Sivrisineğin yaşam döngüsünü, nerelerde ürediğini, nasıl ve hangi sıklıkla çoğalabildiğini, miktarını, mücadele yöntemlerinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattık. Bu mücadeleyi tek başımıza sağlıklı hale getiremeyiz. Amacımız haşereyi kontrol altına almak. Bundan dolayı buradaki toplantıda katılımcılardan da destek istedik. Çok fazla ilaç kullanarak çevreyi kimyasala boğmak da istemiyoruz. Kültürel, fiziksel ve biyolojik mücadelenin öneminden bahsettik. Bilinçlendirme ve farkındalık bizim için çok önemli" diye konuştu.

"İdeal ortamını bulan sivrisinek, 2 ayda 100 milyona yakın çoğalabiliyor"

Haşerelerin üremelerinin kaynağında önlenmesinin, vektörel mücadelede en kritik aşama olduğunu vurgulayan Halisdemir, "Mersin il genelinde yıl boyunca ilaçlama çalışması yapıyoruz. Erdemli'de narenciyenin çok olması, coğrafik yapısının boşluklu kayaçlardan oluşması, denizin dibindeki kayalardan bile tatlı su çıkması nedeniyle, özellikle sivrisinek başta olmak üzere haşereler bu ilçemizde olumsuzluk yaratabiliyor. 2017 yılında elde ettiğimiz bir veriye göre, Erdemli'de 17 bin tarımsal amaçlı sulama havuzu var. Bir sivrisinek ideal ortamı bulduğu zaman, 50-60 gün arasında 100 milyona yakın çoğalabiliyor. Yani bir bardak suda, 6-7 bin sivrisinek üreyebilir. Tarımsal amaçlı kullanılan havuzların büyüklüğünü de düşünürsek, bu milyarlarca sivrisineğin üremesi demektir" dedi.

"Haşereyle mücadeleyi kaynağında, yani üreme aşamasına geçmeden çözmemiz gerekiyor"

Haşereyle mücadeleyi vatandaşa anlatmaları ve bu konuda onlardan katkı almalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Halisdemir, "Bu işi kaynağında çözmemiz gerekiyor. Yani sivrisinek üremeden bu sorunu çözmek istiyoruz. Bugün aynı zamanda pire, hamam böceği, fare ve benzeri diğer vektörlerle de mücadeleyi elimizden geldiğince anlattık. Bu işi nasıl çözmemiz gerektiği konusunda hemfikir olduk" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Belediyesi ile her zaman iş birliği halinde olacağız"

Erdemli ilçesi Kösereli Mahalle Muhtarı Alaattin Küçük, haşereyle mücadele konusunda önemli bir toplantı yapıldığını belirterek, "Ben aynı zamanda sulama suyu kooperatif başkanıyım. Her şeyi belediyeden beklemememiz gerekiyor. Kendi çabalarımızla da bir fayda sağlayacağımızı öğrendim. Özellikle sivrisinek konusunda çözüm odaklı olmalıyız" dedi.

Alo 185 ile de devamlı irtibat halinde olacaklarını aktaran Muhtar Küçük, "Herhangi bir problemimiz olduğunda, Büyükşehir Belediyesi'nden yardım ve destek alacağımızı öğrendim. Böyle bir bilgilendirme programı düzenlediği için Vahap Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Haşereyle ortak mücadelenin önemi anlaşıldı

Kargıpınarı Mahallesi'nde bir sitenin müdürü olan Mehmet As, toplantıda doğru bildikleri yanlışlar olduğunu ve birçok konu hakkında gerçek bilgiye ulaştıklarını belirterek, "Larva dönemlerinde bazı yerlerde ilaçlama yapıyoruz. Mesela ağaç altlarında ilaçlama yapmıyorduk. Başkanımızın söylediği eksikleri tamamlamayı düşünüyorum. Rögar kapaklarının açık olan yerlerinde larvaların çoğaldığını öğrendik, onu kapatmayı düşünüyorum. İş birliği çerçevesinde daha güzel şeyler yapılabilir. Kendilerinin önerdiği yerlerden ilaçlarımızı alabiliriz. Toplantının amacı eksikliklerimizi görmekti ve verilen bilgilerden yararlandık" dedi.

Limonlu Mahallesi'nde bir sitede görevli olan Mesut Dağlı ise "Toplantı güzeldi. Sivrisinek türlerini öğrendik. Özellikle sulak yerlerde ürediğini söylediler. Güzel bir sunum oldu. İlaçların kaliteli olması lazım denildi. Ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Örneğin Limonlu sahilinde 50 site var. 50 site birden aynı saatte ilaçlama yaptığı zaman, çözümün daha etkili olacağı söylendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli'de Vektörel Mücadele İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolun açık olsun Szymanski Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor
Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti
Sultanbeyli’de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi Sultanbeyli'de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı Nedeni de hayli enteresan Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

11:34
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:07
Zırhlı araç takla attı Kilolarca altın buhar oldu
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 11:57:49. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli'de Vektörel Mücadele İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.