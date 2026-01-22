Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli'de Vektörel Mücadele İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde haşereyle mücadeleye yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Programda; haşere türleri, üreme alanları, ilaçlama yöntemleri ve iş birliğinin önemi ele alındı. Kentin coğrafi yapısı ve tarımsal karakteri nedeniyle özellikle sivrisinekle mücadelenin kaynağında; kültürel, fiziksel ve biyolojik yöntemlerle yapılması gerekenler vurgulandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi iş birliğinde, Erdemli Hali Toplantı Salonu'nda haşereyle mücadeleye yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'in kapsamlı bir sunum yaptığı toplantıda, Mersin genelinde yürütülen vektörel mücadele çalışmaları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Kentin coğrafi yapısı, yüksek nem oranı ve tarımsal üretim yoğunluğu nedeniyle, özellikle sivrisinek başta olmak üzere haşerelerin kolaylıkla üreyebildiğine dikkat çekildi. Bu nedenle mücadelenin yalnızca ilaçlama ile değil; kültürel, fiziksel ve biyolojik yöntemlerle kaynağında yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

"Amacımız, vektörel mücadele farkındalığını artırarak bilgi vermek"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Büyükşehir'in 16 bin kilometre yüz ölçümüne sahip kentin her köşesinde haşere mücadelesini sürdürdüğünü, bu kapsamda yanlış bilinenleri düzeltmek adına da toplantılar yaptıklarını kaydetti. Dr. Halisdemir, "Amacımız; vektörel mücadele farkındalığını artırarak bilgi vermek ve doğru bilinen yanlışları düzeltmek. Erdemli'de başlattığımız bu bilgilendirme toplantılarına, diğer ilçelerimizde de devam edeceğiz" dedi.

Mersin'in coğrafi yapısı gereği çok fazla haşerenin rahatlıkla üreyebildiği, direnç kazanabildiği ve fazla miktarda olabildiği bir kent olduğunu belirten Halisdemir, "İlimizde en çok rahatsızlık veren haşere türü sivrisinek. Sivrisineğin yaşam döngüsünü, nerelerde ürediğini, nasıl ve hangi sıklıkla çoğalabildiğini, miktarını, mücadele yöntemlerinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattık. Bu mücadeleyi tek başımıza sağlıklı hale getiremeyiz. Amacımız haşereyi kontrol altına almak. Bundan dolayı buradaki toplantıda katılımcılardan da destek istedik. Çok fazla ilaç kullanarak çevreyi kimyasala boğmak da istemiyoruz. Kültürel, fiziksel ve biyolojik mücadelenin öneminden bahsettik. Bilinçlendirme ve farkındalık bizim için çok önemli" diye konuştu.

"İdeal ortamını bulan sivrisinek, 2 ayda 100 milyona yakın çoğalabiliyor"

Haşerelerin üremelerinin kaynağında önlenmesinin, vektörel mücadelede en kritik aşama olduğunu vurgulayan Halisdemir, "Mersin il genelinde yıl boyunca ilaçlama çalışması yapıyoruz. Erdemli'de narenciyenin çok olması, coğrafik yapısının boşluklu kayaçlardan oluşması, denizin dibindeki kayalardan bile tatlı su çıkması nedeniyle, özellikle sivrisinek başta olmak üzere haşereler bu ilçemizde olumsuzluk yaratabiliyor. 2017 yılında elde ettiğimiz bir veriye göre, Erdemli'de 17 bin tarımsal amaçlı sulama havuzu var. Bir sivrisinek ideal ortamı bulduğu zaman, 50-60 gün arasında 100 milyona yakın çoğalabiliyor. Yani bir bardak suda, 6-7 bin sivrisinek üreyebilir. Tarımsal amaçlı kullanılan havuzların büyüklüğünü de düşünürsek, bu milyarlarca sivrisineğin üremesi demektir" dedi.

"Haşereyle mücadeleyi kaynağında, yani üreme aşamasına geçmeden çözmemiz gerekiyor"

Haşereyle mücadeleyi vatandaşa anlatmaları ve bu konuda onlardan katkı almalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Halisdemir, "Bu işi kaynağında çözmemiz gerekiyor. Yani sivrisinek üremeden bu sorunu çözmek istiyoruz. Bugün aynı zamanda pire, hamam böceği, fare ve benzeri diğer vektörlerle de mücadeleyi elimizden geldiğince anlattık. Bu işi nasıl çözmemiz gerektiği konusunda hemfikir olduk" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Belediyesi ile her zaman iş birliği halinde olacağız"

Erdemli ilçesi Kösereli Mahalle Muhtarı Alaattin Küçük, haşereyle mücadele konusunda önemli bir toplantı yapıldığını belirterek, "Ben aynı zamanda sulama suyu kooperatif başkanıyım. Her şeyi belediyeden beklemememiz gerekiyor. Kendi çabalarımızla da bir fayda sağlayacağımızı öğrendim. Özellikle sivrisinek konusunda çözüm odaklı olmalıyız" dedi.

Alo 185 ile de devamlı irtibat halinde olacaklarını aktaran Muhtar Küçük, "Herhangi bir problemimiz olduğunda, Büyükşehir Belediyesi'nden yardım ve destek alacağımızı öğrendim. Böyle bir bilgilendirme programı düzenlediği için Vahap Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Haşereyle ortak mücadelenin önemi anlaşıldı

Kargıpınarı Mahallesi'nde bir sitenin müdürü olan Mehmet As, toplantıda doğru bildikleri yanlışlar olduğunu ve birçok konu hakkında gerçek bilgiye ulaştıklarını belirterek, "Larva dönemlerinde bazı yerlerde ilaçlama yapıyoruz. Mesela ağaç altlarında ilaçlama yapmıyorduk. Başkanımızın söylediği eksikleri tamamlamayı düşünüyorum. Rögar kapaklarının açık olan yerlerinde larvaların çoğaldığını öğrendik, onu kapatmayı düşünüyorum. İş birliği çerçevesinde daha güzel şeyler yapılabilir. Kendilerinin önerdiği yerlerden ilaçlarımızı alabiliriz. Toplantının amacı eksikliklerimizi görmekti ve verilen bilgilerden yararlandık" dedi.

Limonlu Mahallesi'nde bir sitede görevli olan Mesut Dağlı ise "Toplantı güzeldi. Sivrisinek türlerini öğrendik. Özellikle sulak yerlerde ürediğini söylediler. Güzel bir sunum oldu. İlaçların kaliteli olması lazım denildi. Ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Örneğin Limonlu sahilinde 50 site var. 50 site birden aynı saatte ilaçlama yaptığı zaman, çözümün daha etkili olacağı söylendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği önemli" ifadelerini kullandı.