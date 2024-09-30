Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart Yüzde Hesaplara Yatırdı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart'tan yararlananlar için eylül ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Halk Kart'a toplam 4 milyon 632 bin 900 TL yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, vatandaşın mutfak masraflarına katkı sağlayan Halk Kart uygulamasında bu ayki tutar hesaplara aktarıldı.

Eylül ayında Halk Kart'tan 8 bin 218 kişi faydalandı. Bu kapsamda 5 bin 102 kişinin hesabına 450 TL, 3 bin 116 kişinin hesabına 750 TL olmak üzere toplam 4 milyon 632 bin 900 TL yatırıldı.