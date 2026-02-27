Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Glütensiz Destek

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 2020 yılından bu yana sürdürdüğü "Çölyak Hastalarına Destek Projesi" ile vatandaşlara düzenli destek sağlıyor. Proje kapsamında hazırlanan ve içerisinde 3 kilogram glütensiz un ile 16 paket glütensiz ekmek bulunan destek paketleri, her ay 930 çölyak hastasına ulaştırılıyor.

Yıl boyunca çölyak hastalarına düzenli destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında da "Glütensiz Ramazan Dayanışma Paketi" hazırladı. Paketlerde; 1 litre ayçiçek yağı, 2 adet 400 gramlık glütensiz makarna, 1 adet 400 gram glütensiz arpa şehriye, 250 gram glütensiz kek karışımı, 80 gram glütensiz bisküvi, 60 gram glütensiz çikolata, 2 adet 140 gram glütensiz puding, 250 gram glütensiz çikolatalı tahıl topları, 50 gram glütensiz cips, 100 gram glütensiz susamlı çubuk kraker ve 100 gram glütensiz gofret yer alıyor. Vatandaşlar, kendilerine en yakın Mahalle Mutfağı'ndan belirlenen gün ve saatlerde paketlerini teslim alabiliyor.

"Amacımız, özel beslenme ihtiyacı bulunan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Yasemin Özbek Cilasın, 2020 yılından bu yana çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşlara her ay düzenli olarak glütensiz gıda kolisi desteği sağladıklarını belirten Cilasın, "Bugün geldiğimiz noktada, 930 çölyak hastası vatandaşımıza düzenli olarak ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Glütensiz un ve ekmek desteğinin yanında, bu aya özel 'Glütensiz Ramazan Dayanışma Paketi'ni de vermekteyiz. Bu destek yalnızca ekonomik bir katkı değil; aynı zamanda çölyak hastası bireylerin, sağlıklı ve güvenli beslenme hakkına erişimini destekleyen güçlü bir sosyal sorumluluk projesidir. Amacımız, özel beslenme ihtiyacı bulunan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve bu süreçte kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmamaktır" diye konuştu.

Çölyak Hastalarına Destek Projesi'nden faydalanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Öznur Ünal Şahin: "Kızım 7 yaşında ve çölyak hastası. Bu paketi onun için kullanıyoruz. Ortalama 3 senedir ekmeğimizi ve ramazan paketimizi Büyükşehir'den alıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Glütensiz ekmek zaten çok pahalı. Çalışan anneler için de ekmeğin evde yapımı hem maliyetli, hem zor, hem de fırsat da kalmıyor."

-Mehmet Furkan Taşan: "Gıdaya erişim noktasında, Büyükşehir Belediyemizden destek alıyoruz. Vahap Başkanımız da sağ olsun, bu şehirde kimsenin yapmadığını yaparak çölyak hastalarına yardım sağladı. Ramazan dolayısıyla da dayanışma paketini aldık. İçinde glütensiz ürünler var. Teşekkür ederiz, iyi ki varsınız."

-Serhat Yakıcı: "Glütensiz ekmeği bulmak çok zor. Büyükşehir Belediyemiz yıllardır bize karşılıksız destek veriyor. Ekmeğimizi ve unumuzu temin ediyorlar. Hiçbir belediye yapmadı şimdiye kadar. Ramazan Dayanışma Paketleri de glütensiz. İçinde farklı ürünler var."

-Emre Delibaş: "Her ay düzenli olarak ekmek ve un alıyoruz. Her anlamda güzel bir destek. Ramazan dolayısıyla aldığımız paketin içindeki ürünler, yine çölyak hastalarına özel hazırlanmış ürünler. Bu yüzden gönül rahatlığıyla tüketebiliyoruz."