Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesinde İbadethanelerde Temizlik Mesaisi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesi vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için kentin 13 ilçesinde rutin olarak sürdürdüğü ibadethane temizliği çalışmalarına hız verdi.

Kurduğu ibadethane temizlik ekibi ile Mersin'de bulunan cami, cemevi, kilise ve kurum mescitlerinin düzenli olarak temizliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir mekanda yapmaları için çalışıyor.

Rutin çalışmalarını yıl boyunca sürdüren Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, modern temizleme cihazları ve profesyonel personel ile ramazan ayı öncesinde de ibadethaneleri hijyenik hale getiriyor.

Vakumlu süpürge ve halı yıkama makinesi, gül suyu makinesi ve diğer temizleme araçları ile ibadet edilen mekanlar detaylı olarak temizlenirken, ibadethanelerin farklı bölümleri özenle sterilize ediliyor. Ahşap ve seramik gibi yerler özel temizlik malzemeleri ile silinirken, kullanılan tespihler de dezenfekte çalışmasından geçiriliyor.

Ekipler, temizlik işinin tamamlanmasının ardından ibadethanelerin içerisine saf gül yağı sıkılarak, mekanların güzel kokması sağlanıyor. Temizlik işlemleri, rutin programın dışında din görevlileri, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da yapılıyor. Vatandaşlar, ibadethane temizliği konusundaki taleplerini Alo 185 veya Alo 188 Teksin Çağrı Merkezi ve Teksin uygulaması üzerinden ekiplere iletebiliyor.

"İbadethanelerimizi steril hale getiriyoruz"

Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nda Amir olarak görev yapan Mahmut Alper Koç, ibadethanelerde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek, ekiplerin yıl boyunca görev yaptığını vurguladı. Ramazan ayı öncesinde de ibadethanelerin genelinde temizlik çalışması yaptıklarını belirten Koç, "Mersin genelinde bütün ibadethanelerin temizliğini yapıyoruz. Muhtarlarımız, camilerimizin imamları arayarak talep oluşturabiliyor. Bu talepler doğrusuna ibadethane temizliğimizi yapıyoruz. Camilerimizin tabanında bulunan halıların yıkama olarak temizliğini yapıyor, dezenfektan kullanıyoruz. Böylece camimizi steril bir hale getiriyoruz" dedi.

"Çalışmalarımız Ramazan boyunca devam edecek"

Temizlik çalışmalarının teknolojik ekipmanlarla yürütüldüğünü belirten Koç, "Camilerimizin temizliğinde halılarımız için yıkama ve buhar makinelerimiz var. Dezenfektan çalışmalarımızın ardından silme işlemlerimiz var. En sonunda gül suyumuzu kullanıyoruz böylece camimizin içine girdiğimizde mis gibi bir koku oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların ramazan ayı öncesinde sıklaştığını sözlerine ekleyen Koç, "Bizim genel olarak 12 ay boyunca süren bir çalışmamız ama Ramazan boyunca namaz esnasında daha düzenli ve steril bir ortam oluşması amacıyla hummalı bir çalışma yapıyoruz. Vatandaşlarımız Mersin genelindeki tüm ibadethanelerimizin temizliği için Alo 185 veya Alo 188 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden bize talep oluşturabilirler" diye konuştu.