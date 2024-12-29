Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek Kampanyası - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek Kampanyası

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Yaşamı Sahiplen, Destek Büyükşehir'den' kampanyasıyla 407 sokak hayvanını sahiplendirdi. Sahiplendirilen hayvanlara ücretsiz aşı, mama ve pet kuaför desteği sunuluyor.

29.12.2024 09:42  Güncelleme: 11:13
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik ağustos ayında başlattığı "Yaşamı Sahiplen, Destek Büyükşehir'den" kampanyası kapsamında sahiplendirilen hayvanlara ücretsiz aşı, mama ve pet kuaför desteği sunuluyor. Kampanya ile bugüne kadar 275 köpek ve 132 kedi olmak üzere, toplam 407 sokak hayvanı yuvaya kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde başlatılan "Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den" kampanyası ile Büyükşehir, sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak ve halkı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri koordinesinde sahiplendirilen her bir sokak hayvanının sağlık kontrolleri, 3 ayda bir iç dış parazit ilaç uygulaması ve yılda bir kuduz aşısı Büyükşehir Belediyesi tarafından destekleniyor. Ayrıca 6 ayda bir pet kuaför hizmetleri ve 3 ayda bir yapılan mama teminiyle sahiplenilen hayvanların bakımıyla ilgili çeşitli alanlarda destek de veriliyor.

"Sahiplendirme oranlarımız ve geri dönüşler çok güzel"

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapan Veteriner Sağlık Teknikeri Yadigar Günay, "Sahiplendirdiğimiz dostlarımıza 3 ayda bir iç dış parazit ilaç uygulaması, yılda bir kuduz aşısı, 6 ayda bir pet kuaför ve 2 yıl boyunca da mama desteği sağlıyoruz. Ayrıca yavru olarak sahiplendirdiğimiz can dostların bir yaşını doldurduktan sonra kısırlaştırma işlemlerini ücretsiz olarak yapıyoruz" dedi.

Büyükşehir'in kampanyası ile kedi ve köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlara ekonomik anlamda da bir destek yaratıldığını belirten Günay, "Mama, aşı, pet kuaför gerçekten vatandaşın üzerinde maddi külfet. Bunun birçoğunu biz vatandaşın üzerinden alıyoruz. Aynı zamanda diledikleri zaman bize soru sorabiliyorlar. Bilgilendirme yapıyoruz. Sahiplenmek istediklerinde, barınağa geldikleri zaman kendilerine uyum sağlayabilecek dostları sahiplenebilirler. Vatandaşlarımızın sahiplenme yapabilmesi için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sahiplendirmeyi yaparken, hayvanın çipleme ve kısırlaştırma işlemlerini de yerine getiriyoruz. Kampanyaya destek çok büyük. Sahiplendirme oranlarımız ve geri dönüşler çok güzel. Bu açıdan da vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yanımızdalar, destekçiler. Her canlı, çocuklar için olsun yetişkinler için olsun bir dost. Sahiplenmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kampanya kapsamında sokak hayvanı sahiplenen vatandaşlar, şunları söyledi:

Barış Doğanay: "Karabaş'ı, Büyükşehir'in sahiplendirme kampanyası ile sahiplendik. Büyükşehir'den aşı ve mama desteği alarak bakıyoruz. Günümüz şartlarında mama ve aşılar çok pahalandı. Bu kampanya ile Büyükşehir zaten bu destekleri sağlıyor."

Esra Gürışık: "Sahiplendiğim günden itibaren, her türlü aşı ve mama desteği Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Bir yardıma ihtiyaç duyduğum zaman, direkt barınağı arıyorum ve ne yapmam gerektiğini öğreniyorum. Daha önce hiç hayvan sahiplenmemiştim. Oscar evde bizimle çok uyumlu bir hayvan. Barınaktan sahiplenmek varken, asla parayla satın almayı onaylamıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek Kampanyası - Son Dakika

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