Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Evimiz Atölye" Projesiyle Atıklar Oyuncaklara Dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Evimiz Atölye" Projesiyle Atıklar Oyuncaklara Dönüşüyor

03.05.2026 14:38  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde yürütülen “Evimiz Atölye” projesi, çevre duyarlılığı ile kadın emeğini buluşturarak örnek bir dönüşüm hikayesine imza atıyor. Proje kapsamında tekstil atıkları elyafa dönüştürülüyor. Elde edilen bu elyaflar ise ev hanımlarının ellerinde rengarenk oyuncaklara hayat veriyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde yürütülen "Evimiz Atölye" projesi, çevre duyarlılığı ile kadın emeğini buluşturarak örnek bir dönüşüm hikayesine imza atıyor. Proje kapsamında tekstil atıkları elyafa dönüştürülüyor. Elde edilen bu elyaflar ise ev hanımlarının ellerinde rengarenk oyuncaklara hayat veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Evimiz Atölye" projesinde, yeni bir dönüşüm hikayesi başladı. Tekstil sektöründe atık olarak değerlendirilen malzemeler, geri dönüşüm sürecinden geçirilerek elyafa dönüştürülüyor. Bu elyaflar ise kadınların üretim gücüyle yeniden hayat bularak, birbirinden renkli oyuncaklara dönüşüyor. Çevre dostu bir yaklaşımla doğal kaynakların korunmasına katkı sunan proje, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almasına da olanak tanıyor.

"Tekstil atıklarından günde ortalama 200 kg elyaf üretiyoruz"

Mersinden Kadın Kooperatifi Tekstil Şube Müdürü Gülten Çavuş, projenin yaklaşık beş yıldır sürdürülen "Evimiz Atölye" çalışmalarıyla temellendiğini belirterek, "Başlangıçta firmalardan, piyasaya sürülmeyen çorapları toplayarak geri dönüşüm sürecine dahil ettik. Daha sonra tekstil atıklarından elyaf üretme fikri doğdu. Çünkü çok fazla atık, değerlendirilmeden çöpe gidiyordu" dedi.

Çukurova Kalkınma Ajansı'na sunulan projenin kabul edilmesiyle birlikte üretim sürecinin hız kazandığını ifade eden Çavuş, "Proje kapsamında gelen atığa göre günde ortalama 200 kilogram kadar elyaf çıkarabiliyoruz. Şu anda projemizin birinci ve ikinci izlemini geçtik. Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan gelip makinelerimize baktılar. Makinelerimizi kuralı yaklaşık 1,5 ay oldu ve ilk etapta deneme yanılmalarımız oldu. Çünkü hangisinden daha iyi elyaf çıkıyor, hangi ürün elyafa daha uygun ya da hangisi değil, onları öğrendik. Elyaf üretmeye uygun olmayanları da minder yaparak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Eğitimlerle, katılımcılara çevre dostu yaşam alışkanlıkları da kazandırılıyor

"Evimiz Atölye" projesinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik fayda sağladığını da vurgulayan Çavuş, "Kadın emeğini daha görünür kılıp malzemeleri de daha uyguna çıkarttığımızda, kadınların kazancı ekonomik ve sosyal anlamda daha da artacak" ifadelerini kullandı."

Proje ile su tasarrufu ve sürdürülebilir yaşam bilincinin de yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirten Çavuş, atıkların yeniden hayata kazandırılmasının özellikle yeni nesiller için önemli bir farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

Eğitimlerle katılımcılara çevre dostu yaşam alışkanlıkları kazandırıldığını sözlerine ekleyen Çavuş, "Amacımız hem su tasarrufu yapmak, hem çevre kirliliğini önlemek, hem de ekonomiye katkı sunmak. Yapacağımız tek şey çevreyi korumak, suyun gün geçtikçe azaldığını bilerek bunun tasarrufuna gitmek. 'Evimiz Atölye' projesinde katılımcılara eğitim verirken, tüketimin daha aza indirgenmesi ve çevre dostu yaşamın benimsenmesi konusuna eğiliyoruz. Tasarruflu su kullanımını öğretiyoruz. Atıkların, dönüşümle tekrar ekonomiye kazandırıldığını anlatabilmek açısından, bu projenin yeni nesil için büyük bir destek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Evimiz Atölye' Projesiyle Atıklar Oyuncaklara Dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Meteoroloji uyardı Yağışlar 4 gün daha sürecek Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek

14:54
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı
14:27
Almina’nın cenazesinde gözyaşları sel oldu Annenin ağıtları yürek dağladı
Almina'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin ağıtları yürek dağladı
14:22
Mehmetçik’ten duygulandıran hareket: Komutanım, montumuzu verelim
Mehmetçik'ten duygulandıran hareket: Komutanım, montumuzu verelim
13:50
İsrail anlaşmayı onayladı ABD’den iki yeni savaş filosu alıyor
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor
13:20
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
11:43
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 15:16:33. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Evimiz Atölye" Projesiyle Atıklar Oyuncaklara Dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.