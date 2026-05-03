Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Evimiz Atölye" Projesiyle Atıklar Oyuncaklara Dönüşüyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde yürütülen "Evimiz Atölye" projesi, çevre duyarlılığı ile kadın emeğini buluşturarak örnek bir dönüşüm hikayesine imza atıyor. Proje kapsamında tekstil atıkları elyafa dönüştürülüyor. Elde edilen bu elyaflar ise ev hanımlarının ellerinde rengarenk oyuncaklara hayat veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Evimiz Atölye" projesinde, yeni bir dönüşüm hikayesi başladı. Tekstil sektöründe atık olarak değerlendirilen malzemeler, geri dönüşüm sürecinden geçirilerek elyafa dönüştürülüyor. Bu elyaflar ise kadınların üretim gücüyle yeniden hayat bularak, birbirinden renkli oyuncaklara dönüşüyor. Çevre dostu bir yaklaşımla doğal kaynakların korunmasına katkı sunan proje, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almasına da olanak tanıyor.

"Tekstil atıklarından günde ortalama 200 kg elyaf üretiyoruz"

Mersinden Kadın Kooperatifi Tekstil Şube Müdürü Gülten Çavuş, projenin yaklaşık beş yıldır sürdürülen "Evimiz Atölye" çalışmalarıyla temellendiğini belirterek, "Başlangıçta firmalardan, piyasaya sürülmeyen çorapları toplayarak geri dönüşüm sürecine dahil ettik. Daha sonra tekstil atıklarından elyaf üretme fikri doğdu. Çünkü çok fazla atık, değerlendirilmeden çöpe gidiyordu" dedi.

Çukurova Kalkınma Ajansı'na sunulan projenin kabul edilmesiyle birlikte üretim sürecinin hız kazandığını ifade eden Çavuş, "Proje kapsamında gelen atığa göre günde ortalama 200 kilogram kadar elyaf çıkarabiliyoruz. Şu anda projemizin birinci ve ikinci izlemini geçtik. Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan gelip makinelerimize baktılar. Makinelerimizi kuralı yaklaşık 1,5 ay oldu ve ilk etapta deneme yanılmalarımız oldu. Çünkü hangisinden daha iyi elyaf çıkıyor, hangi ürün elyafa daha uygun ya da hangisi değil, onları öğrendik. Elyaf üretmeye uygun olmayanları da minder yaparak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Eğitimlerle, katılımcılara çevre dostu yaşam alışkanlıkları da kazandırılıyor

"Evimiz Atölye" projesinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik fayda sağladığını da vurgulayan Çavuş, "Kadın emeğini daha görünür kılıp malzemeleri de daha uyguna çıkarttığımızda, kadınların kazancı ekonomik ve sosyal anlamda daha da artacak" ifadelerini kullandı."

Proje ile su tasarrufu ve sürdürülebilir yaşam bilincinin de yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirten Çavuş, atıkların yeniden hayata kazandırılmasının özellikle yeni nesiller için önemli bir farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

Eğitimlerle katılımcılara çevre dostu yaşam alışkanlıkları kazandırıldığını sözlerine ekleyen Çavuş, "Amacımız hem su tasarrufu yapmak, hem çevre kirliliğini önlemek, hem de ekonomiye katkı sunmak. Yapacağımız tek şey çevreyi korumak, suyun gün geçtikçe azaldığını bilerek bunun tasarrufuna gitmek. 'Evimiz Atölye' projesinde katılımcılara eğitim verirken, tüketimin daha aza indirgenmesi ve çevre dostu yaşamın benimsenmesi konusuna eğiliyoruz. Tasarruflu su kullanımını öğretiyoruz. Atıkların, dönüşümle tekrar ekonomiye kazandırıldığını anlatabilmek açısından, bu projenin yeni nesil için büyük bir destek olduğunu düşünüyorum" dedi.