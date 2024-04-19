Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda; yaz aylarında artan nüfus ve trafik yoğunluğuna karşılık, toplu taşıma hizmetlerinde kalite ve güvenliği artırmak için kooperatiflerle iş birliği içinde yapılacak düzenlemeler ve önlemler konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Toplantıda, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyetini artırmak için kooperatiflerle birlikte geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması konusunda kararlar alındı. Vatandaşlar; şikayet, öneri ve isteklerini, belediyenin resmi iletişim kanalları ve kooperatifler aracılığıyla iletebilecek. Toplu taşıma sürücülerinin eğitimine ve vatandaş memnuniyetine odaklanılması için de kooperatiflerle düzenli görüşmeler yapılmasına karar verilen toplantı, toplu taşıma hizmetlerinde yaşanabilecek olası sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi için, koordinasyon içinde çalışmanın önemine vurgu yapılarak sona erdi.