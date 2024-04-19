(MERSİN) Mersin Büyükşehir Belediyesi, kenti yaz sezonuna hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda toplu taşıma kooperatifleri ile bir toplantı gerçekleştiren Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı, yaz sezonunda vatandaş odaklı hizmet anlayışını ön planda tutma hedeflerini ele aldı.
Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda; yaz aylarında artan nüfus ve trafik yoğunluğuna karşılık, toplu taşıma hizmetlerinde kalite ve güvenliği artırmak için kooperatiflerle iş birliği içinde yapılacak düzenlemeler ve önlemler konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.
Toplantıda, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyetini artırmak için kooperatiflerle birlikte geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması konusunda kararlar alındı. Vatandaşlar; şikayet, öneri ve isteklerini, belediyenin resmi iletişim kanalları ve kooperatifler aracılığıyla iletebilecek. Toplu taşıma sürücülerinin eğitimine ve vatandaş memnuniyetine odaklanılması için de kooperatiflerle düzenli görüşmeler yapılmasına karar verilen toplantı, toplu taşıma hizmetlerinde yaşanabilecek olası sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi için, koordinasyon içinde çalışmanın önemine vurgu yapılarak sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaz Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Bursa Asfaltı Mudanya istikametinde gerçekleştirdikleri denetimlerde aşırı hız yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Halkın güvenliği açısından önemli olan bu denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek KAYMEK kursiyerleri ile bir araya geldi. İlçe esnafları ile de buluşan Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı'da çalışmaları süren park bahçe düzenlemelerini de yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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