Vahap Seçer: 120 Bin Ramazan Kolisiyle Enflasyon Yangınına Katkı Sunmaya Çalışıyoruz

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 120 bin Ramazan kolisi dağıtımıyla vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını açıkladı.

Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de gıda enflasyonu bir gerçek. Yüzdeler küçük ama yüzlerden anlıyoruz. 120 bin Ramazan kolimizle, mübarek Ramazan günlerinde vatandaşın mutfağına düşen enflasyon yangınının söndürülmesine bir nebze de olsa katkı vermeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.