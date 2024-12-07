Mersin'de 60 Yıl Ceza Alan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de 60 Yıl Ceza Alan Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin\'de 60 Yıl Ceza Alan Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de, hakkında 60 yıl 5 ay 71 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.İ. yakalandı.

07.12.2024 13:16
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Mersin'de, çok sayıda suçtan hakkında 60 yıl 5 ay 71 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, çok sayıda suçtan hakkında 60 yıl 5 ay 71 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.İ. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, mersin, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 60 Yıl Ceza Alan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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