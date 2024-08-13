Mersin'de Ailevi Sorunlar Yaşayan Kişi Evini ve Otomobilini Ateşe Verdi - Son Dakika
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Mersin'de Ailevi Sorunlar Yaşayan Kişi Evini ve Otomobilini Ateşe Verdi

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Mersin'de ailevi sorunlar yaşadığı öne sürülen bir kişi, evini ve otomobilini ateşe verdikten sonra intihara teşebbüs etti. Olay sonucunda ev ve araç kullanılamaz hale geldi.

13.08.2024 16:11
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MERSİN'de ailevi sorunlar yaşadığı öne sürülen Ramazan Y. (54), evini ve otomobilini ateşe verdikten sonra tarım ilacı içip, hayatına son vermeye çalıştı. Ramazan Y., hastaneye kaldırılırken, ev ve araç kullanılamaz duruma geldi.

Olay, Toroslar ilçesi kırsalındaki Yüksekokul Mahallesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunlar yaşayan Ramazan Y., evini ve otomobilini ateşe verdi. Ramazan Y., daha sonra tarım ilacı içip intihara teşebbüs etti. Alevleri görenler, durumu ekiplere bildirdi. Adrese sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yanan ev ve araç, tamamen söndürüldü ancak itfaiyecilerin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri ise Ramazan Y.'yi ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin\'de Ailevi Sorunlar Yaşayan Kişi Evini ve Otomobilini Ateşe Verdi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Mersin'de Ailevi Sorunlar Yaşayan Kişi Evini ve Otomobilini Ateşe Verdi - Son Dakika
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