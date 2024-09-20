Mersin\'de Bisiklet Tutkusu

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Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Bisiklet Derneğince bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası Bisiklet Festivali" kapsamında bisiklet turu organize edildi.

Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın kutlandığı etkinliğe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Türkiye, İran, Irak ve Azerbaycan'dan sporcular katıldı.