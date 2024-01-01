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Mersin'de Çevre Gönüllüleri Yeni Yılın İlk Gününü Denizde Karşıladı - Son Dakika
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Mersin'de Çevre Gönüllüleri Yeni Yılın İlk Gününü Denizde Karşıladı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulunan çevre gönüllüleri, yeni yılın ilk gününü denizde yüzerek geçirdi. Bozyazı Turkuaz Grubu tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar, soğuk havaya rağmen denize girerek yüzdü ve kumsalda hatıra fotoğrafı çektirdi. Grup sorumlusu Bahadırhan Karakoç, her yıl 1 Ocak'ta denizde buluşarak bölgelerinde 365 gün denize girilebileceğini ve turizmin sadece yaz ayıyla sınırlı olmadığını göstermek istediklerini belirtti.

Mersin\'de Çevre Gönüllüleri Yeni Yılın İlk Gününü Denizde Karşıladı
01.01.2024 - 14:37,
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir grup çevre gönüllüsü, yeni yılın ilk gününü denizde yüzerek geçirdi.

Çevre gönüllülerinden oluşan Bozyazı Turkuaz Grubu, ilçe sahilinde yüzme etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılanlar, soğuk havaya rağmen denize girdi.

Bir süre yüzen vatandaşlar, sonrasında kumsalda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Grup sorumlusu Bahadırhan Karakoç, gazetecilere, her yıl 1 Ocak'ta denizde buluştuklarını söyledi.

Etkinliği 9 yıldır sürdürdüklerini belirten Karakoç, "Bölgemizde 365 gün denize girilebileceğini, turizmin sadece yaz ayıyla sınırlı olmadığını göstermek istedik." dedi.

Kaynak: AA
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