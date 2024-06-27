Mersin'de depremde hasar gören araçlarla değiştirilmiş araçlar operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de depremde hasar gören araçlarla değiştirilmiş araçlar operasyonu

Mersin\'de depremde hasar gören araçlarla değiştirilmiş araçlar operasyonu

Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan veya yanmış araçları alarak, çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilen araçlarla 'change' yöntemiyle motor ve şasi bilgisini değiştirip sattıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

27.06.2024 14:13
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Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan veya yanmış araçları alarak, çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle motor ve şasi bilgisini değiştirip sattıkları iddiasıya 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, depremlerde ağır hasar alan veya farklı olaylarda yanan araçlarla, aynı marka, model ve renkteki çalıntı, gümrük kaçağı, hacizli ya da yakalamalı araçları temin edip, motor ve şasi numaraslarını değiştirip sattıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu trafiğe çıkarılan bu araçların satılarak haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Ekipler, düzenledikleri "change araç" operasyonunda 12 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda çalıntı, gümrük kaçağı, hacizli ve yakalamalı 8 araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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