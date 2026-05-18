Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden "Empati Parkuru" ile Farkındalık Çalışması

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla görme ve yürüme engelli bireylerle yönelik farkındalık oluşturmak için bir alışveriş merkezinde "Empati Parkuru" kurdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli yurttaşların gün içinde yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için kurulan Empati Parkuru'nda; görme engellilerin yaşamlarını deneyimlemek isteyenlere göz bandı takılıp beyaz baston verilirken, yürüme engellilerle empati içinse için ise yurttaşlar tekerlekli sandalyeye oturdu.

Sosyal yaşamın her alanında var olmak için pek çok zorlukla başa çıkan engelli yurttaşların hayatlarından bir anı deneyimleyen her yaştan insan ise elde ettikleri farkındalık ile artık daha dikkatli olacaklarının altını çizdi.

"MERSİN'İN HER YANINI ERİŞİLEBİLİR BİR ŞEHİR YAPMAK İÇİNB VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü dolayısıyla bir farkındalık çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda sosyolog olarak çalışan Onur Örbük, "Amacımız belediyemizin sunduğu erişilebilir hizmetlere engelli bireylerin tam anlamıyla ulaşmasını ve çevresel faktörlerden en az şekilde etkilenmelerini sağlamak. Burada da empati parkuru kurarak vatandaşlara ulaşıp bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Burada kaldırımlarda bulunan hissedilebilir yüzeyleri veya kaldırım rampalarını engelli bireyler kullanırken karşılaştıkları zorlukları ve deneyimlerini vatandaşlara aktararak bir empati oluşturuyoruz. Bu farkındalık ile çevresel faktörlerden ve engellenmelerden minimum düzeyde etkilenmelerini sağlıyoruz" dedi.

Genç yaştaki kişilerin parkuru daha çok deneyimlediğini ve bu sayede küçük yaştan başlayan bir farkındalık kazandırabildiklerini söyleyen Örbük, "Engellilere yönelik bu hizmetlerin ne olduğunu biliyorlar ama ne için olduğunu bilmiyorlar. Onlar için bilgilendirmeler yaptık, daha dikkatli olacaklarına yönelik bize dönüş sağladılar" ifadelerini kullandı. Büyükşehir'in Uluslararası Erişilebilirlik Günü kapsamında 2024 yılında bir komisyon kurduğunu ve tüm daire başkanlıklarıyla ortak hareket ederek engellilerin yaşamını her alanda iyileştirmeye çalıştıklarını ifade eden Örbük, "Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerin yanındayız. Engelsiz Yaşam Merkezi, Otizm Aile Danışma Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı'mız ile engellilere erişilebilir bir alan oluşturuyoruz. Mersin'in her yanını erişilebilir bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

EMPATİ PARKURU DENEYİMLERDE UFUK AÇTI

Mersin Üniversitesi'nde gıda mühendisi olarak görev yapan Habip Tokbaş, çocukları ile etkinliğe katıldıklarını ve insanların bilinçlendirilmesine katkı sunmaya çalıştıklarını dile getirdi. Parkurda iki ayrı alanda faaliyetlere katıldığını söyleyerek, farklı deneyimler kazandıklarını belirten Tokbaş, "Birinde özellikle görme problemi yaşayan insanlarımız açısından bir yürüyüş parkuru vardı. Bir de tekerlekli sandalye etkinliği vardı. İki alan da insanları çok farklı dünyalara götüren bir tecrübe oldu. Gerçekten sağlıklı bir birey olup da engelli insanların hissettiği duyguları deneyerek, tecrübe ederek anlamak uzaktan görmekten çok daha farklı oluyormuş. Onu gayet iyi anladım" ifadelerini kullandı.

Empati Parkuru'nun Engelliler Haftası'nda kurulmuş olmasının özel bir anlamı olduğunu kaydeden Özel Eğitim Öğretmeni Aysun Tokbaş ise mesleki olarak da memnuniyet duyduğunu belirtti. Ülke şartlarının özel gereksinimli bireyler için yeterli olmadığını düşündüğünü aktaran Tokbaş, "Bu alanların daha yaygın hale gelmesi, daha kullanışlı ve ergonomik hale getirilmesi konusunda da gerçekten özellikle belediyelere, devlete çok iş düşüyor. Ailesinde engelli bireyler olmayanlara daha fazla eğitim verilmesi gerektiğin düşünüyorum" dedi.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamdan ayrı kalmaması gerektiğini vurgulayan Tokbaş, "Herkesin rahatlıkla erişebileceği Engelsiz Yaşam Merkezi çok güzel. Benim öğrencilerim de etkinlik yapmak için oraya gidiyorlar. Özellikle engelli bireylere sahip olan ailelerin daha rahat nefes alabileceği, dinlenebilecekleri mekan ve alanlar çok önemli" diye konuştu.