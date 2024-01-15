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Mersin'de FETÖ üyesi eski öğretmen cezaevine gönderildi

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen, ilçede düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.

Mersin\'de FETÖ üyesi eski öğretmen cezaevine gönderildi
15.01.2024 - 10:25,
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Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç öğretmenin, Çamlıyayla ilçesinde olduğu tespit edildi.

FETÖ hükümlüsü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü eski öğretmen, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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