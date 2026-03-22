Mersin'de Heyelan Anı Kamere Yansıdı

22.03.2026 14:35
Aydıncık'ta meydana gelen heyelanda cip toprak altında kaldı, sürücü hafif yaralı kurtuldu.

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki kara yolunda meydana gelen heyelan anı, toprak altında kalan cipin araç kamerasınca kaydedildi.

Mersin-Antalya kara yolu Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkisinde dün meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan toprak birikintisi ve kaya parçalarının altında kalan 33 BBS 625 plakalı cipin kamera kaydına ulaşıldı.

Kayıtlarda, Okan K. (44) idaresindeki cip viraja yaklaştığı sırada heyelan oluştuğu görüldü.

Hafif yaralandığı olayın ardından Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

Ulaşıma kapanan kara yolu çalışmaların ardından trafiğe açılmıştı

Aydıncık ilçesi Sarıyar mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği Mersin-Antalya kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapanmıştı. Heyelan sırasında yolda seyir halinde bulunan Okan K. idaresindeki cip toprak altında kalmış, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Karayolları ekiplerince yürütülen temizlik çalışması sonrası yol ulaşıma açılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Aydıncık, Mersin, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
