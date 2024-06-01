Mersin'de kadınlar İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Mersin'de kadınlar İsrail'in saldırılarını protesto etti

Mersin\'de kadınlar İsrail\'in saldırılarını protesto etti

Mersin'de bir grup kadın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami avlusunda bir araya gelen kadınlar, çeşitli sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını kınadı. Eylemde kefenli bebek maketi taşıyan çocuklar da savaşın sona ermesine yönelik slogan attı.

01.06.2024 16:41
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Mersin'de bir grup kadın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami avlusunda bir araya gelen kadınlar, "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "Bir zulme engel olamıyorsanız onu duyurun" ve "Stop Israel" dövizleri açtı.

Slogan atıp tekbir getiren katılımcılar, İsrail'in saldırılarını protesto etti, kınadı.

Eylemde ellerinde kefenli bebek maketi taşıyan çocuklar da savaşın sona ermesine yönelik slogan attı.

Katılımcılar, eylemin ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de kadınlar İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika

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