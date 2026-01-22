Mersinli Kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitimleri ile Nefes ve Hareketin Gücünü Keşfediyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde düzenlenen "Kadınlara Özel Nefes ve Hareket Eğitimi" devam ediyor. Eğitimler kapsamında kadınlar, doğru nefes alma tekniklerini öğrenirken; nefesin beden ve zihin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini deneyimleme imkanı buluyor.

Mersinli kadınlar, her hafta Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde sağlıklı, verimli ve kaliteli nefes almanın yollarını keşfediyor. Yapılan çalışmalarda bedensel ve zihinsel faydaların yanı sıra sosyalleşme olanakları da kadınları memnun ediyor. İnsanlar için hayati önem teşkil eden nefesin doğru kullanımının günlük hayatta sağladığı faydaları gören kadınlar, çalışmaların her seansını ilgiyle takip ediyor.

Farklı egzersiz türleriyle sabaha hareket ile başlama şansı yakalayan kadınlar, dinlendirici müzik eşliğinde yaptıkları nefes çalışmalarında, yaşamın stresi ile baş etme yollarını da öğreniyor. 2 aylık periyotlarla süren programa gruplar halinde katılan onlarca kadın, yeni egzersiz çalışmaları için gün sayıyor.

"Kadınlar burada zihinsel ve duygusal yüklerini boşaltabiliyor"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nin Birim Sorumlusu Yasemin Tekin, nefes alma teknikleri kapsamında yapılan çalışmaların, kadınlara mental olarak da çok iyi geldiğini söyledi. Kadınların memnuniyetini de vurgulayan Tekin, "Kadınlar gün içerisinde hem zihinsel, hem de duygusal olarak birçok yük taşıyorlar ve bu egzersizlerle yüklerini boşaltabiliyorlar. Normalde bu tür faaliyetler oldukça pahalı, ama burada hizmetimizi ücretsiz veriyoruz. Kadınlar aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da buluyorlar. Gün içerisinde rahatlıyor, nefeslerini açıyor, arkadaş oluyor ve sorunlarını paylaşabiliyorlar. Bu şekilde güzel bir döngü devam ediyor" dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın kadınlara yönelik bu tür faaliyetlerinin devam edeceğine de değinen Tekin, "Kadınlara spor, sosyal ve psikoloji gibi alanlarda da desteklerimiz devam ediyor. Bütün kadınların yanındayız. Hiçbir kadın kendini yalnız hissetmesin" diye konuştu.

"Nefes egzersizleri, enerji ve dengeyi hissetmemizi sağlıyor"

Kadınlarla egzersiz çalışmalarını gönüllü olarak yürüten Yoga ve Nefes Eğitmeni Deniz Sarıalioğlu, egzersizlerin nefesin hayatla olan bağını hatırlattığını ve doğru nefes almanın insanın enerjisini yükseltmesine yardımcı olduğunu vurguladı. Doğru nefes almanın bedensel etkilerine de değinen Sarıalioğlu, "Nefesin enerjiyi artırdığı, sinir sistemini dengeye aldığı, kendi özümüzle yaşamamızda vesile olduğu bir gerçek. Bu uygulamalar tıbbi anlamda da destekleniyor. Kadınlara bunu hatırlatmayı, enerjilerinin kendilerine iyi gelmesini, dengede olmayı hissetmelerini istedim. Büyükşehir Belediyemiz bu çalışmalar için alan açtı. Kendim ve katılanlar adına çok teşekkür ediyorum. Umarım daha çok kişiye ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kadınlar için bedensel ve zihinsel farkındalık bir arada

Nefes egzersizlerine ikinci kez katıldığını ve hayatına önemli katkılar sunduğunu belirten Ebru Koner, "Bizi hayata bağlayan en önemli şey nefes ve bugüne kadar bunu doğru kullanmadığımızı gördüm. İkinci katılımım olmasına rağmen; doğru nefesin ruhumuzda, eklemlerimizde, kaslarımızda, duygularımızın geçiş dönemlerinde ne kadar önemli olduğunu keşfettik. Sosyal yaşantımızda düzgün nefes almanın faydalı olduğunu gördük" dedi.

Doğru nefes tekniklerinin sağlık açısından kritik öneme sahip olduğunu bu çalışmalarla öğrendiğini dile getiren Zuhal Yüksik ise "Burada, doğru nefes alıp vermediğimizi öğrendik. Sosyallik açısından da hepimize çok iyi geliyor. Rahatlıkla gelebiliyoruz ve ücretsiz olduğu için bütçemizi etkilemiyor. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.