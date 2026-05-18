Mersin'de Kanlı Saldırı: 6 Ölü, 8 Yaralı

(MERSİN) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, eşinin de arasında bulunduğu 6 kişiyi silahla öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Metin Öztürk adlı saldırganın silahlı saldırıları Tarsus'un Kadelli Mahallesi'ndeki bir kasap-lokanta dükkanına saldırması ile başladı. Buraya otomobille gelen saldırgan Metin Öztürk, Sabri Pan ve Ahmet Ercan isimli şahısları ateşli silahla vurarak öldürdükten sonra Çamlıyayla istikametine kaçmaya başladı.

Saldırgan, Tarsus Yeniköy'de bir petrol istasyonuna girdi ve burada da tır şoförü Gökay Selfioğlu'yu öldürdü. Ardından Çamlıyla istikametinde kaçmaya devam eden saldırgan, Çamalan Köyü'nde 2 kişiyi vurarak, yaraladı; sonrasında ise Çamlıyayla Darıpınarı Köyü'nde eski eşi Arzu Özden'i yol kenarında vurarak öldürdü.

Ardından Tarsus Çamalan istikametine dönen saldırgan, Kaburgediği Köyü'nde bir şahsı ağır yaraladıktan sonra Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca isimli şahsı motosikletiyle şarampole yuvarlayarak ölümüne neden oldu.

Saldırgan daha sonra Karakütük Mahallesi'nde Yusuf Oktay isimli şahsı öldürdü.

Polis ve jandarma ekipleri saldırganı yakalamak için Tarsus-Çamlıyayla arasında geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyona çok sayıda ekibin yanı sıra ormanlık alanlarda polis helikopteri de eşlik etti.