Mersin'de Karla Mücadele Ekipleri Mahsur Kalanları Kurtardı - Son Dakika
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Mersin'de Karla Mücadele Ekipleri Mahsur Kalanları Kurtardı

Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 30 araç, Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, yol açma ve tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürdü.

30.12.2024 17:51
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Mersin'de mahsur kalanların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Arslanköy mevkiinde yolda mahsur kalan araçları kurtaran ekipler, yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçların imdadına yetişti. Kar nöbeti tutan ekipler, Arslanköy mevkiinde yolda mahsur kalan araçları kurtarırken, yol açma ve tuzlama çalışması da gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçların imdadına yetişti. 7/24 esasıyla teyakkuzda olan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kentin 13 ilçesinde kar nöbeti tuttu. Karla mücadele ekipleri gece boyunca Erdemli, Silifke, Toroslar, Yenişehir ve Çamlıyayla ilçelerindeki yüksek kesimlerde bulunan birçok noktada kar temizleme, küreme, yol açma, mahsur kalan araçları kurtarma, tuzlama ve karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarına koordineli olarak devam ediyor.

"Trafiğe kapalı yolda 30 araç kalmıştı"

Karla mücadele ekip amiri Erol Ercan, ekiplerin 24 saat boyunca teyakkuzda beklediğini belirterek, Durnaz mevkisi-Arslanköy yolu ile Arslanköy-Tırtar yolundaki karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. Trafiğe kapalı yolda 30 aracın kaldığını ifade eden Ercan, "Karayolları'nın mevcut yolu da kardan dolayı kapanmıştı. 5 kar küreme aracımız çalıştığı için yolun tuzlamasını yaptık. Şu an yolumuz açık. Karayolları'nın yolu da açık. Yolda kalan bir araçtaki ailenin 3 çocuğu vardı, yardım istediler. Aracımıza alarak, Kızılbağ şantiyesine kadar eşlik ettik" dedi.

Arslanköy mevkiinde mahsur kalanlar kurtarıldı

Ailesiyle Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'ne gelen Tarık Karaver, arabalarının arıza yaptığını ve bebekleriyle mahsur kaldıklarını belirterek, "Pikniğe gelmiştik, araba arıza yaptı. Çocukla birlikte 5 kişiyiz. 9 aylık bebeğimiz de biraz hasta, ateşi var. Büyükşehir Belediyesi ekipleri sağ olsun geldi ve bizi buradan aldı" diye konuştu.

Arslanköy'de ailesiyle birlikte yolda kalan İrfan İğde de "Lastiklerimiz, yaz lastiği olduğu için yolda kaldık" derken, eşi Zemzem İğde ise "İlk defa yağan kar gördük, ilk defa da yolda kaldık" ifadelerini kullandı.

Arslanköy'de ulaşıma kapalı olan bölgede ailesiyle birlikte mahsur kalan Hayrettin Kaya da "Burada mağdur olduk. Büyükşehir ekipleri olmasaydı, daha da burada kalırdık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Karla Mücadele Ekipleri Mahsur Kalanları Kurtardı - Son Dakika

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