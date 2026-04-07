Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kent Katılımı Buluşmaları'nda Marka Şehir Hedefini ve Projeleri Anlattı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'kente sözümüz var' sloganıyla düzenlenen 'Kent Katılımı Buluşmaları' kapsamında sosyal sorumluluk dernekleri, gönüllü eğitim kuruluşları ve eğitim vakıflarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Mersin'in marka şehir olması için doğası, iklimi, kültürel ve tarihi birikiminin yanı sıra bilim insanları, sanatçılar ve siyasiler gibi faktörlerin önemine değinildi.

Seçer, 2019'dan bu yana düzenlenen buluşmaların kentin ortak akılla yönetilmesine katkı sunduğunu belirterek, Mersin'in son 7 yılda önemli bir ivme kazandığını ve deprem sonrası 400 bin depremzedeye kapılarını açtığını hatırlattı. Ulaşım projeleri kapsamında, Hal Katlı Kavşağının bu ay açılacağını, Vatan-Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağına haziranda başlanacağını ve diğer kavşak projelerinin 2028'e kadar tamamlanacağını açıkladı.

Ayrıca, Tarsus'ta Şelale Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezinin haziranda temelinin atılacağını, Altaylılar Mahallesi'nde spor kompleksi ve çocuk kampüsü yapılacağını duyurdu. Su tasarrufu ve çevre vurgusu yaparak, MESKİ aracılığıyla eğitimler verildiğini, elektrikli otobüsler alındığını ve yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdüğünü ifade etti. Tramvay projesi ve Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi gibi çalışmaların devam ettiğini, gençlere yönelik Kampüs Mersin-Garaj Mersin projesinin mayısta açılacağını belirtti.