Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kent Katılımı Buluşmaları'nda Marka Şehir Hedefini ve Projeleri Anlattı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kent Katılımı Buluşmaları'nda Marka Şehir Hedefini ve Projeleri Anlattı

07.04.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kente söz var sloganıyla düzenlenen buluşmalarda sosyal sorumluluk dernekleri ve eğitim kuruluşlarıyla bir araya geldi. Mersin'in sosyal projeleri ve ulaşım projeleri hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'kente sözümüz var' sloganıyla düzenlenen 'Kent Katılımı Buluşmaları' kapsamında sosyal sorumluluk dernekleri, gönüllü eğitim kuruluşları ve eğitim vakıflarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Mersin'in marka şehir olması için doğası, iklimi, kültürel ve tarihi birikiminin yanı sıra bilim insanları, sanatçılar ve siyasiler gibi faktörlerin önemine değinildi.

Seçer, 2019'dan bu yana düzenlenen buluşmaların kentin ortak akılla yönetilmesine katkı sunduğunu belirterek, Mersin'in son 7 yılda önemli bir ivme kazandığını ve deprem sonrası 400 bin depremzedeye kapılarını açtığını hatırlattı. Ulaşım projeleri kapsamında, Hal Katlı Kavşağının bu ay açılacağını, Vatan-Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağına haziranda başlanacağını ve diğer kavşak projelerinin 2028'e kadar tamamlanacağını açıkladı.

Ayrıca, Tarsus'ta Şelale Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezinin haziranda temelinin atılacağını, Altaylılar Mahallesi'nde spor kompleksi ve çocuk kampüsü yapılacağını duyurdu. Su tasarrufu ve çevre vurgusu yaparak, MESKİ aracılığıyla eğitimler verildiğini, elektrikli otobüsler alındığını ve yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdüğünü ifade etti. Tramvay projesi ve Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi gibi çalışmaların devam ettiğini, gençlere yönelik Kampüs Mersin-Garaj Mersin projesinin mayısta açılacağını belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Vahap Seçer, Politika, Ulaşım, Kültür, Güncel, Mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kent Katılımı Buluşmaları'nda Marka Şehir Hedefini ve Projeleri Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 10:35:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kent Katılımı Buluşmaları'nda Marka Şehir Hedefini ve Projeleri Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.