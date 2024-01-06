Mersin\'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak kazı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, tarih eser bulmak için kepçeyle kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları kepçeye el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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