Mersin'in Erdemli ilçesinde Kızkalesi tanıtım etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'in Erdemli ilçesinde Kızkalesi tanıtım etkinliği düzenlendi

Mersin\'in Erdemli ilçesinde Kızkalesi tanıtım etkinliği düzenlendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından düzenlenen bir etkinlikte, Kızkalesi tanıtıldı. Vali Ali Hamza Pehlivan ve heyet, Kızkalesi plajını ziyaret ettikten sonra kaleye geçti. Kalede düzenlenen etkinlikte müzik dinletisi sunuldu ve kentin coğrafi işaret tescilli lezzeti tantuni tanıtıldı. Vali Pehlivan, Kızkalesi'nin Mersin'in sembollerinden biri olduğunu belirterek, kentin tarihi ve turistik değerlerinin daha fazla ziyaretçi tarafından keşfedilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

11.06.2024 14:23
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Mersin'in Erdemli ilçesi açığındaki Kızkalesi'nde tanıtım etkinliği yapıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansınca düzenlenen program kapsamında kente gelen heyetle Kızkalesi plajını ziyaret etti.

Katılımcılar, sonrasında tekneyle kıyının yaklaşık 500 metre açığındaki kaleye geçti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin denizdeki parçası olan kalede düzenlenen etkinlikte, kanun virtüözü Ahmet Baran müzik dinletisi sundu.

Vali Pehlivan da Baran ile türkü ve şiir seslendirdi.

Daha sonra kentin coğrafi işaret tescilli lezzeti tantuninin tanıtımı için kurulan tezgahın başına geçen Pehlivan, hazırladığı yiyecekleri ziyaretçilere ikram etti.

"Müzik ile tarihi buluşturmaya çalıştık"

Pehlivan, gazetecilere, Kızkalesi'nin Mersin'in sembollerinden olduğunu söyledi.

Kentteki 4 eserin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer aldığını dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Kızkalesi'nde bir yandan müzik ile tarihi bir yandan da gastronomi ile tarihi buluşturmaya çalıştık. Eserlerimize dikkati çekmek, her geçen gün çok daha fazla ziyaretçi ve turist tarafından gezilmesini sağlamak için çeşitli faaliyetler ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki varlıklarımızın kalıcı listeye alınmasıyla ilgili de gayretlerimiz var."

Pehlivan, Mersin'de antik ve tarihi değeri olan 1642 yapının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mersin'imize, hem ülkemizdeki vatandaşlarımızı hem de yurt dışından turistleri davet ediyoruz. Mersin'e gelsinler ve bu sayısız eserleri yakından görsünler, tanısınlar. Denizi, güneşi, plajları ve doğal güzellikleri çok daha fazla turistin gezerek tanımasını istiyoruz."

Kaynak: AA

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