Mersin'de komşular arasında daha önce daireye su sızması nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, gece 00.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesindeki Gazi Mahallesinde meydana geldi. 1314 Sokak üzerinde bulunan Yaylacıklıoğlu Apartmanı kapısında komşular arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bıçak çeken O.K. (42), iddiaya göre üst komşusu U.O.Ö.'yü (22) boynundan bıçakladı. U.O.Ö. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan U.O.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgada yüzünden yaralanan O.K. ise gözaltına alındı.

Tarafların daha önce daireye su sızması nedeniyle kavgalı oldukları ve olayın mahkemeye taşındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.