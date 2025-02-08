Mersin\'de Kontrolden Çıkan Araç Fırına Girdi

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Mersin'in Toroslar ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan araç fırına girdi.

Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde seyir halinde olan 01 MC 0370 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaldırıma çıkan araç, fırına girerek durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken otomobil ve dükkanda hasar oluştu.