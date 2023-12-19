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Mersin'de konuşlu Mobil Göç Noktası araçları düzensiz göçmeleri tespit ediyor - Son Dakika
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Mersin'de konuşlu Mobil Göç Noktası araçları düzensiz göçmeleri tespit ediyor

Mersin'de düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırması amacıyla iki noktada konuşlandırılan Mobil Göç Noktası araçlarında yaklaşık 100 yabancı uyruklu denetlendi.

Mersin\'de konuşlu Mobil Göç Noktası araçları düzensiz göçmeleri tespit ediyor
19.12.2023 - 16:26,
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Mersin'de düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırması amacıyla iki noktada konuşlandırılan Mobil Göç Noktası araçlarında yaklaşık 100 yabancı uyruklu denetlendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şehit Fethi Sekin ek hizmeti binasında konuşlu Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancıların kontrollerinin kısa sürede yapılmasına imkan sağlıyor.

Araçta incelemelerde bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere, kente tahsis edilen Mobil Göç Noktası araçlarının 6 Aralık'tan bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Araçların yoğunluk nedeniyle Akdeniz ve Mezitli ilçelerinde konuşlandırıldığına işaret eden Pehlivan, "Mobil araçların olması sahada daha hızlı ve etkin hizmet, takip ve denetim yapma imkanı sağladı. Şu ana kadar mobil araçlarda 100'e yakın fiili kontrol gerçekleşti. Bunların 38'i diğer illerden gelip geçici süreyle burada bulunanlardı. Onlar illerine gönderilmiş oldu. Sınır dışı edilmesi gerektiği tespit edilen 3 kişi Geri Gönderme Merkezi aracılığıyla geldikleri ülkelerine deport edildi. İhtiyaç olduğu sürece bu araçlar hizmetini sürdürecek."

Parmak izi sorgulaması yapılarak yasal kalışları kontrol ediliyor

Düzensiz göçle mücadelede yapılan uygulama ve denetimler kapsamında, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen kişilerin kimliği kontrol ediliyor.

Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar, gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası aracına davet ediliyor.

Araçta, Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, sınır dışı işlemlerine başlanması için geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

Uygulama sayesinde yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa bir zamanda tespit ediliyor.

Kaynak: AA
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