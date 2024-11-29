Mersin\'de Mezitli\'nin İçme Suyu Problemlerini Çözecek Projenin Temeli Atıldı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mezitli ilçesinde 8,3 milyar TL'lik yatırımla yapımına başlanacak İçme Suyu Altyapı Projesi'nin temeli, Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla atıldı. Tasarımı 2050 yılı için öngörülen nüfusa göre yapılan proje ile Mezitli'nin içme suyu problemleri çözülecek.

MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Mezitli'de yapımına başlanacak İçme Suyu Altyapı Projesi'nin temel atma töreni, Deniz Mahallesi Koca Sinan Caddesi'nde Başkan Seçer'in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Seçer, yaklaşık 5 yıldır Mezitli İlçesi İçme Suyu Altyapı Projesi'nin üzerinde titizlikle çalıştıklarından söz ederek, temel atma töreni ile de projenin başlangıcını yaptıklarının altını çizdi. Projede emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Başkan Seçer, "Bugün burada yaklaşık olarak 32 milyon 223 bin Euro'luk, yani TL bazında 1.2 milyar liralık bir yatırımın temel atma törenindeyiz. Bu projeyi en erken tarihte bitirmeyi amaçlıyoruz. Mezitli adına çok güzel bir yatırımı hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Projede Mezitli'nin 2050 yılı nüfusunu öngörerek bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, Mezitli'nin şu andaki resmi nüfusunun yaklaşık olarak 225 bin olduğunu ve bunu 2050 yılında ise 600 bin olarak öngördüklerini belirtti. İller Bankası'nın ve merkezi hükümetin Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne kentin resmi nüfusuna göre bütçe aktardığını ancak Büyükşehir'in 2,7 milyon nüfusa göre hizmet ürettiğini aktaran Seçer, bu olumsuzluklara rağmen Mersinlilere yerinde ve akılcı projeler sunduklarını söyledi.

Mevcut imkanları en akıllı şekilde değerlendirdiklerini ve 5 yıl boyunca Mersin halkına hizmet ettiklerini belirten Seçer, ikinci hizmet dönemlerinde de aynı düstur, anlayış, inanç ve şevkle çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi. Birbirinden değerli hizmetleri Mersinlilere kazandıracaklarını vurgulayan Seçer, Mezitli İlçesi İçme Suyu Altyapı Projesi'nin de bunlardan bir tanesi olduğunu sözlerine ekledi.

"Birçok proje 13 ilçemize yayılacak şekilde hazırlandı"

5 yıl boyunca bir taraftan Mersin'e hizmet ederken, bir taraftan da altyapı ve üst yapı projelerine kadar hepsini çalıştıklarını belirten Seçer, "Şu anda 32 milyon 222 bin Euro'luk projenin dışında daha birçok proje 13 ilçemize yayılacak şekilde hazırlandı, finansmanı bulundu, bir kısmının inşaatı başlıyor, bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmının da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda onayını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu proje; bugüne kadar ortaya çıkan içme suyu sorunlarının çözümüne yönelik bir yatırım"

Mezitli İlçesi İçme Suyu Altyapı Projesi'nin, merkez nüfusun yüzde 45'ini ilgilendirdiğinden ve 1'inci etabını yaptıklarından söz eden Seçer, ilk etapta; 75. Yıl, İstiklal, Cumhuriyet, Davultepe, Seymenli, Hürriyet, Deniz ve Tece mahallelerinin yer aldığını kaydetti. Seçer, "Bunların şebeke hatlarının yenilenmesi ve bugüne kadar ortaya çıkan içme suyu sorunlarının çözümüne yönelik bir yatırım oluyor. Bizim bu bölgede rezervuar alanlarımız ve depolarımız yoktu. Doğal olarak da su kesilmelerinde tekrar suyun gelmesi ve sisteme dolması zamanımızı alıyordu. Bu proje kapsamında depo imalatları ile bu sorunu da ortadan kaldırıyoruz ve içme suyu şebekesini tamamen yeniliyoruz. İçmesuyu şebekesini yeni teknoloji ve boru sistemleri ile tamamen yeniliyoruz" diye konuştu.

MESKİ'nin 5 yıl boyunca Tarsus'tan Anamur'a yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Seçer, Mersin'in neredeyse altyapısını tamamının değiştirecek olan projeleri tek tek sıraladı. Atıksu arıtma tesislerinden kanalizasyona, derin deniz deşarjından içme suyu projelerine kadar bir dizi çalışmanın hayata geçirileceğini vurgulayan Seçer, AFD-FRIT II, EBRD, IFC, İller Bankası ve Büyükşehir'in öz kaynaklarından bu projelerin hayata geçirileceğini söyledi. Finansmana erişmenin kolay olmadığını belirten Seçer, "Bunlar; sabırla, sebatla, kararlılıkla, istikrarla, iyi bir bürokrasiyle ve liyakatli kadrolarla çalışmakla oluyor. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan onay bekleyen projeler de olduğunu söyleyen Seçer, nüfusun hızla artması nedeniyle bazı yatırımların daha da hızlanması gerektiğine değindi. Mersin'in göç alan bir kent olduğuna vurgu yapan Seçer, şöyle konuştu:

"Ayrım yapmadan herkese adaletli hizmet götürüyoruz"

"Mersin çok göç alıyor ama sadece yurdun dört bir yanından gelen insanların göç ettiği bir yer değil. Burası Orta Doğu'dan Kafkaslar'daki gelişmelere, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'deki hareketlenmelere kadar her yerden etkileniyor. Onun için 'Mersin bir küçük Türkiye'dir' diyoruz, onun için 'Mersin Türkiye'nin iz düşümü' diyoruz. Mersin Türkiye'nin sosyal barışının korunması gereken en önemli kenti. Bu kentte herkese; partizanlık, etnik ve inanç grubu, sensin, bensin, zenginsin, fakirsin ayrımı yapmadan adaletli hizmet götürüyoruz. Türkiye'de eleştirdiğimiz sorunları biz kendi bölgemizde kendi elimizle yaratamayız, önce kendimize bakacağız. Biz adalet istiyoruz, hepimiz kardeşiz. Bu ülke bizim. Biz Albayrak altında Atatürk'ümüzün önderliğinde yaşayan bir milletiz."

"Daha temiz bir Mersin ve Akdeniz'de yaşamak herkesin hakkı"

MESKİ'nin çalışmalarının toplam bedelinin 230 milyon Euro olduğunu belirten Seçer, "MESKİ marifetiyle Mersin'e TL bazında 8,3 milyar liralık yatırımlar gerçekleştireceğiz. Daha temiz bir Mersin ve Akdeniz'de yaşamak herkesin hakkı. Temiz bir çevrede yaşamak her vatandaşın anayasal hakkı. Yatırımların bedeli yüksek olabilir ama kaybettiğimiz bir doğanın ve dünyanın parasal karşılığı yok" ifadelerini kullandı.

Toplumların refah düzeyini yükseltecek temel kriterlerden bir tanesinin eğitim olduğunu belirten Seçer, şunları söyledi:

"Toplumların refah düzeyini yükseltecek olan eğitimdir"

"Dünyada saygıdeğer ülkeler arasına girmek ve onlarla rekabet etmek aynı zamanda da refahı eşit dağıtmak ve refah seviyesini yükseltmek, kültür- sanata önem veren bir toplum yaratmak istiyorsak bunu eğitimle başlatacağız. Eğitimi de çocuklarımız ve açacağımız kreşler, çocuk gelişim merkezleri ve çocuk etkinlik merkezleri ile başlatacağız. Bu sadece belediyelerin çocuklarımıza bir hizmeti değildir. Biz devletin bir kurumuyuz. Bizim harcadığımız paralar sizlerin paraları. Bizler, sizlerin ödediği vergiler ile bu yatırımları yapıyoruz. Onun için bu çalışmaları A Kurumu yapmış B Kurumu yapmış bunlar işin detayı."

Esas olanın halkın parasını doğru, akılcı bir şekilde ve israf etmeden, onların taleplerini karşılayacak doğru yatırımlara kanalize etmek olduğunun altını çizen Seçer, şöyle tamamladı:

"Böyle yapıyorsanız ve israftan kaçıyorsanız iyi, doğru, halkınızı, ülkenizi ve vatanınızı seven bir belediye başkanısınızdır. Atatürk'ün de dediği gibi; 'Vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır!' Biz, Ata'mızı da vatanımızı da seviyoruz. Onun için vazifemizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz."

Projenin tamamlanması ile Mezitli'ye güzel bir hizmetin daha kazandırılmış olacağını vurgulayan Seçer, projede emeği geçen MESKİ ve İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

"Artık sağlıklı sular içeceğiz"

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de Başkan Vahap Seçer öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi'nin parti ayrımı yapmadan tüm kentte eşit hizmet yaptığını ve 31 Mart'ta bunun karşılığını aldığını belirterek, ilçe belediyelerinin de projelerde Büyükşehir'in izinden gittiğini söyledi. Tuncer, "Artık sağlıklı sular içeceğiz. Yıllar önce hayali kurulan proje hayata geçiyor. Mezitlimize hayırlı olsun" dedi.

Törende Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa ile Deniz Mahallesi Muhtarı Ahmet Dip de birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından Mezitli İlçesi İçme Suyu Altyapı Projesi'nin temeli atıldı.