Mersin'in Erdemli ilçesinde sitenin otoparkındaki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Arpaçbaşis Mahallesi'nde bir kişi, sitenin otoparkına bıraktığı motosikletinin çalındığını fark edince jandarmaya başvurdu.
Şikayet üzerine olay yerine giden ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Kayıtta motosikleti iterek götürdükleri belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika
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