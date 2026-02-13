Mersin'de Motosiklet Kazası: 19 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Mersin'de Motosiklet Kazası: 19 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'de Motosiklet Kazası: 19 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
13.02.2026 00:39
Mersin'in Mut ilçesinde kaygan yolda devrilen motosikletten düşen 19 yaşındaki Halil Taş hayatını kaybetti.

MERSİN'in Mut ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin sürücüsü Halil Taş (19), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Halil Taş, yönetimindeki motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taş'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Taş'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

