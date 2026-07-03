Mersin\'de Motosiklet Kazası

Mersin'in Bozyazı ilçesinde SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İ.S. yönetimindeki SUV tipi araç, Denizciler Mahallesi'nde A.B'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü A.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiket sürücüsü ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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