Mersin'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Selim Arıkuşu'nun (47) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki yolda devrildi.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arıkuşu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
