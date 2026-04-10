Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere "Meslek Tanıtım Semineri"

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik "Meslek Tanıtım Semineri" düzenledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Seminerde; hukuk, tıp, bilgisayar bühendisliği, dil ve konuşma terapisi, psikoloji ve makine mühendisliği branşlarında uzmanlar konuşma yaptı. Bilgisayar Mühendisliği alanında Okan Kurtuluş, Hukuk alanında Duygu Akat Özkale, Tıp alanında Selami Uzun, Psikoloji alanında Kerem Eraydın, Dil Konuşma Terapisi alanında Ferhat Alkan ve Makine Mühendisliği alanında ise Furkan Çevik meslekleriyle ilgili içerikler, çalışma alanları, mesleklerin avantajları ve dezavantajları hakkında öğrencilere bilgiler sundu.

"Yolunuz hep açık, rotanız hep doğru ve güzelliklerle dolu olsun"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamlarını öğrencilere ileten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, öğrencilerin bu zorlu maraton öncesinde yanlarında olduklarını bir kez daha belirtti. Uzun yıllar gelecekleri için emek veren öğrencilerin, istedikleri üniversitelere çok yakın zamanda kavuşacaklarına olan inancını dile getiren Yıldırım, "12. sınıfın sona ermesi demek, sadece bir sınava girmek değil. Burada tanıyacağınız mesleklerle hayatınızı yönlendirmek, size bir katkı sağlamak bizi çok mutlu eder. Rehberlik etmeleri için gönüllü bir şekilde bize eşlik eden meslek uzmanlarımıza da teşekkür ediyorum. Yolunuz hep açık, rotanız hep doğru ve güzelliklerle dolu olsun" dedi.

Öğrenciler, hayallerindeki mesleklerin rol modelleriyle buluştu

Avukat olmak isteyen 12. sınıf öğrencisi Lütfiye Lokmanoğlu, "Çok faydalı ve eğitici bir seminerdi. Bizim kurumumuzda da mesleklerle ilgili bilgilendirmeler yapıyorlar, fakat burada meslek uzmanlarından daha detaylı bilgi aldık. Ben çok eğitici ve faydalı buldum" dedi. Hayalindeki mesleğin rol modelini karşısında gördüğü için de çok mutlu olduğunu ifade eden Lokmanoğlu, "Karşımda bir kadın avukat görmek, bana gururlu hissettirdi. Umarım gelecekte onun gibi olabilirim" diyerek, kurs merkezlerindeki öğretmenlerin geleceklerini inşa etme konusunda çok yardımcı olduklarını belirtti.

Meslek seçimi konusunda çok faydalı bir seminer olduğunu söyleyen 12. sınıf öğrencisi Mete Karayusufoğlu, "Belli meslekleri öğrenmek açısından çok verimli geçti. Mesleklerin kritik noktalarını da öğrenmiş olduk, bu açıdan çok hoşuma gitti" dedi. Büyükşehir'in kurs merkezleri ile geleceğe adım attığını belirten Karayusufoğlu, "Eğitim açısından çok güzel. Zamanın verimli kullanılması, yemek verilmesi konusunda da çok güzel hizmetleri var" dedi.

Öğrencilerin doğru meslek seçimleri yapabilmelerine katkı sağlamak sağlamak amacıyla düzenlenen seminer, öğrencilerin konuşmacılara merak ettikleri konular hakkında sorular sorması ile sona erdi.