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Mersin'de otobüs kazasında 6 kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika
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Mersin'de otobüs kazasında 6 kişinin kimliği belirlendi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde Dilmenler Mardin firmasına ait bir otobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada hayatını kaybeden 9 kişiden 6'sının kimliği tespit edildi. Şoför Hüseyin Tayşun ve yolcular Ahmet Bukaç, Huzan Sunnez, Muhammed Akbaba, Mehmet Emin Anaeli ve Şeyhmus Öget olduğu belirtildi. Diğer 3 kişinin kimlik tespit çalışmaları ise devam ediyor.

Mersin\'de otobüs kazasında 6 kişinin kimliği belirlendi
16.01.2024 - 10:30,
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6 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Dilmenler Mardin firmasına ait 47 AN 747 plakalı yolcu otobüsünün bariyeri aşarak karşı şeride geçip şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 9 kişiden 6'sının kimliği tespit edildi. Bu kişilerin şoför Hüseyin Tayşun (43), yolcular Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunnez (22), Muhammed Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öget (37) olduğu açıklandı. 2'si çocuk 1'i kadın, 3 kişinin ise kimlik tespit çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Mithat ÜNAL/ AYDINCIK, (Mersin),

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mersin'de otobüs kazasında 6 kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika
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