Mersin'de PKK/YPG Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de PKK/YPG Operasyonu: 12 Gözaltı

Mersin\'de PKK/YPG Operasyonu: 12 Gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda 12 şüpheliyi tespit etti. Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ederken soruşturma sürüyor.

03.06.2024 11:54
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MERSİN'de PKK/ YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda; örgütün propagandası yapan ve bir dönem terör örgüt adına silahlı faaliyet yürüten 12 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el koydu.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürülürken, soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de PKK/YPG Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de PKK/YPG Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika
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