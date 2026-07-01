Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı'nda Ruhsatsız Yapıları Yıkıyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede yürütülen çalışmada, ilgili kurum kararları doğrultusunda ruhsatsız olduğu tespit edilen yapıların yıkım işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Çalışmayla, vatandaşların nefes alabileceği ve sosyal yaşama katkı sunacak nitelikli bir yeşil alanı oluşturulması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak, alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar sırasında bölgede bulunan iki tarihi kilise kapısı da özel koruma önlemleri ile muhafaza altına alındı. Böylece, alanın sahip olduğu kültürel ve tarihi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede yeni bir aşamaya geçilecek. Yenileme Alanı 1. Etap Avan Projesi kapsamında müze uzmanlarının gözetiminde bilimsel arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Kazılarda elde edilecek bulgular doğrultusunda da bölgenin tarihi dokusu korunarak alan yeniden düzenlenecek.

Kırmızı Lacivert Kent Meydanı'nın devamı niteliğinde planlanan proje tamamlandığında; alan hem tarihi mirası görünür kılan, hem de kent sakinlerine yeni bir yaşam alanı sunan örnek bir kamusal mekana dönüşecek.

"VATANDAŞLARIMIZIN KEYİFLİ VAKİT GEÇİRECEĞİ BİR YAŞAM ALANI ORTAYA ÇIKACAK"

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yapım Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Restorasyon Teknikeri Semiha Tarım, Zafer Çarşısı'nda yürütülen çalışmanın yalnızca bir yıkım çalışması olmadığını, Mersin'in tarihine ve geleceğine sahip çıkan bir çalışma olduğunu anlatarak, "Süreci başından beri sahada takip ediyoruz. Zafer Çarşısı olarak bilinen ve kaldırılan yapıların tamamı, ilgili kurum kararları doğrultusunda ruhsatsız olduğu tespit edilen yapılar. Yasal bildirimler yapılmış, vatandaşlarımıza mevzuatın öngördüğü süreler tanınmış ve tüm işlemler hukuki süreçler tamamlanarak yürütülmüştür" dedi.

Çalışmalar sırasında iki tarihi kilise kapısının zarar görmemesi için koruma altına alındığını belirten Tarım, "Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni bir süreç başlayacak. Yenileme Alanı 1. Etap Avan Projesi kapsamında, bulunduğumuz bölgede müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Bu kazılarda, bölgenin tarihi dokusuna ait kalıntılar araştırılacak ve elde edilecek veriler doğrultusunda alan korunarak düzenlenecek" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede yapılaşmayı artırmak yerine, kentin tarihini yaşatan nitelikli bir yeşil alan oluşturmayı hedeflediğini belirten Tarım, "Çalışmalar tamamlandığında hem tarihe sahip çıkan, hem de vatandaşlarımızın keyifli vakit geçireceği örnek bir yaşam alanı ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır çarşıda esnaf olan Hacı Ali Tutuş, "Çarşımızın yıkılmamasını isterdik; ama eski ve imara aykırı yapılardı. İçindeyken bile başımıza yıkılacaktı. Çalışmalar umarım hayırlara vesile olur" dedi.

Terzilik yapan İbrahim Tencere ise, "Dedemden kalma dükkanım vardı. Yıkılma tehlikesi olduğu için yıkıldı. Depreme dayanıksızdı ve dükkanlar hep çöküyordu. Umarım güzel bir yer olur" diye konuştu.