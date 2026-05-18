Mersin'de Silahlı Saldırı: 5 Ölü, 7 Yaralı

18.05.2026 20:22
Mersin'de Metin Ö., eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladı.

Mersin'de bir kişi, lokanta ve farklı mahallelerde düzenlediği silahlı saldırılarda aralarında eski eşinin de olduğu 5 kişiyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı.

İddiaya göre, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde ikamet eden eski eşi Arzu Özden'i (32) tüfekle öldüren Metin Ö. (37) otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Sabri Pan'ın (30) Tarsus ilçesi Kadelli Mahallesi'ndeki lokantasının önüne giden Metin Ö, aracının camından silahla ateş açtı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Saldırıda Pan ve iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can (18) yaşamını yitirdi.

Kaburgediği Mahallesi'nde Yusuf Oktay (16) ve Yeniköy Mahallesi'nde de Abdullah Koca'yı (50) öldürdüğü öğrenilen Metin Ö, kaçış güzergahında 7 kişiyi yaraladı.

Saldırganın yakalanması için karadan ve havadan çalışmalar sürüyor

Jandarma ve polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

Tarsus ve Çamlıyayla ilçeleri ile Adana'nın Pozantı ilçesindeki kara yollarında önlem alan ekipler, bölgeyi helikopter ve dronlarla inceliyor.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
