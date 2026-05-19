Mersin'de Silahlı Saldırı: Gökay Seyfioğlu Toprağa Verildi
Mersin'de Silahlı Saldırı: Gökay Seyfioğlu Toprağa Verildi

19.05.2026 21:04
Mersin'deki silahlı saldırılarda hayatını kaybeden Gökay Seyfioğlu'nun cenazesi Niğde'de defnedildi.

Mersin'de bir kişinin lokanta ve farklı mahallelerde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda hayatını kaybeden Gökay Seyfioğlu'nun cenazesi Niğde'de toprağa verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda işlemleri tamamlanan 2 çocuk babası Seyfioğlu'nun naaşı, yakınları tarafından alınarak Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, Seyfioğlu'nun Çorum'da cezaevinde bulunan oğlu güvenlik önlemleri altında katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Seyfioğlu'nun naaşı Derbent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Seyfioğlu'nun ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde, dün sokakta yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabancayla öldüren Metin Öztürk, Tarsus ilçesindeki farklı mahallelerde lokanta sahibi Sabri Pan ile iş yerinde çalışan Ahmet Ercan'ı, hayvan otlatan Yusuf Oktay'ı, motosikletli Abdullah Koca'yı ve bir akaryakıt istasyonunda bekleyen tır şoförü Gökay Seyfioğlu'nu öldürmüş, kaçış güzergahında 8 kişiyi yaralamıştı.

Karakütük Mahallesi Çokak mevkisindeki ormanlık alana yakın bir ikamette saklandığı belirlenen Öztürk, etrafının Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve jandarma özel harekat ekiplerince sarılmasının ardından tabancasıyla intihar etmişti.

Mersin Valiliği, saldırganın, madde bağımlılığı nedeniyle birçok hastane girişinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

