Mersin'de Taksi Şoförü Tehdit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Taksi Şoförü Tehdit Edildi

29.06.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir taksi şoförü, otogardan yolcu alan meslektaşı B.G. tarafından tehdit edildi.

Mersin'de bir yolcu taşıma uygulamasından gelen talep üzerine otogardan aldığı iki yabancı yolcuyu taşıyan taksi şoförünü tehdit eden meslektaşı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, bir sosyal medya platformunda "Mersin'de otogara yolcu bıraktığı esnada uygulama üzerinden tekrar yolcu alan bir taksi şoförü, diğer taksi şoförleri tarafından tehdit edildi. Taksinin yolu kesilirken, araçta bulunan turistler tedirgin olarak özür diledi." şeklindeki paylaşım üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, ticari taksi şoförünü ve araçtaki yolcuları rahatsız eden şüpheli B.G'yi yaptığı çalışmayla gözaltına aldı.

Şüpheliye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 180 bin lira ceza uygulandı.

Sürücü belgesine 2 ay el konulan B.G'nin aracı da trafikten 2 ay men edildi.

Öte yandan, otogarda taksicilik yaptığı tespit edilen B.G'nin, yolcu taşıma uygulamasından gelen talep üzerine otogardan aldığı iki yabancı yolcuyu taşıyan taksi şoförünü tehdit etmesi aracın kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Mersin, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Taksi Şoförü Tehdit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 14:03:20. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Taksi Şoförü Tehdit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.