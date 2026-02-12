Mersin'de Taşımalı Eğitime Ara

Mersin'in Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe protokollerinden alınan bilgiye göre, kentte ve ilçelerde beklenen kuvvetli yağış dolayısıyla Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.