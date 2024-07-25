Mersin'de Terör Örgütü Elebaşı Lehine Slogan Atan 10 Şüpheli Tutuklandı

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüphelinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını açıkladı. Bakan Tunç, "Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir" dedi.