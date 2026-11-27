Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte 20-26 Ekim tarihlerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 bin 625 sentetik ecza hapı, 878 uyuşturucu hap, 576 gram esrar, 59 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.