Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli tutuklandı, 7 bin 625 hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de 20-26 Ekim'de uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde 7 bin 625 sentetik ecza hapı, 878 uyuşturucu hap ve 576 gram esrar ele geçirildi.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte 20-26 Ekim tarihlerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 bin 625 sentetik ecza hapı, 878 uyuşturucu hap, 576 gram esrar, 59 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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