Mersin'de uyuşturucu ticaret yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Çamlıyayla ve Silifke ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde 242 gram sentetik uyuşturucu, 552 uyuşturucu hap, 81 gram esrar ve 20 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklandı - Son Dakika
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