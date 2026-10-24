Mersin'de uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 6 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Mersin\'de uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 6 şüpheliden 5\'i tutuklandı
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Mersin'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Aramalarda 19,26 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik ecza, 1 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi; 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda A.C.Y, Y.D, S.U, T.G, B.Ö. ve D.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 19,26 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik ecza, 1 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 6 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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