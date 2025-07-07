Mersin'de yangınla mücadele çalışmaları kapsamında, girişlerin yasaklandığı ormanlık alanda piknik yaptığı belirlenen 4 kişiye para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "4 şahsın ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edilmiş olup şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım (para cezası) uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Yangın Bölgesinde Pikniğe Cezalar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?