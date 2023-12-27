Mersin\'de yangın çıkan yat battı

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Mersin'in Silifke ilçesinde, yangın çıkan 26 metrelik yat battı.
Taşucu Limanı'nda bir yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale edemedi. 26 metrelik yat bir süre sonra suya gömüldü.
Kullanılamaz hale gelen yatın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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