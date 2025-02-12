Mersin\'de Yangında Mahsur Kalan 3 Çocuk Kurtarıldı

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MERSİN'de 3 katlı binanın zemin katındaki dairede çıkan yangında içeride mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye ekipleri demir pencere korkuluklarını sökerek kurtardı.

Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde 3 katlı binanın zemin katındaki dairede saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde mahsur kalan 3 çocuk, itfaiye ekiplerince demir pencere korkulukları sökülerek çıkarıldı. Yabancı uyruklu çocuklar, ambulansla hastaneye götürüldü. Çocuklardan birinin vücudunda yanıklar oluşurken, annelerinin alışveriş için evden çıktığı, çıkarken kapıyı kilitlediği belirtildi. Yangın vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.