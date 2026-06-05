Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek için helikopter konuşlandırıldı.
Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilen yangın söndürme helikopteri ilçede görevlendirildi.
Aksaz deposu helikopter pistinde hazır bekletilen Kamanov KA-32 helikopterinin 7 gün 24 saat esasına göre çalışacağı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Yangınla Mücadele için Helikopter Görevde - Son Dakika
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