Mersin\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Mersin'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 11 şüphelinin haksız kazanç sağladığını belirledi.
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mezitli, Silifke ve Erdemli ilçelerindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Aramalarda, 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 2 SIM kart bloğu, tabanca, 10 kaşe ve 10 banka kartı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
